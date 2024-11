Darmowe prezenty od Steam. Kilka kliknięć wystarczy

Obecnie gracze mogą odebrać kilka naprawdę fantastycznych gier za darmo. Akcja Fanatical kusi, a nawet i na platformie Valve bezpośrednio zgarniecie Dark Sector. Do tego jest też Epic Games Store oraz nowa oferta Amazon Prime Gaming. Sporo dobroci, ale teraz nie chodzi wcale o darmowe gry.

Naklejki i odznaka na Steam za darmo

Już 4 grudnia 2024 roku o godzinie 19:00 zakończą się nominacje do najlepszych gier roku w wielu różnych kategoriach na platformie Steam. Tym razem wybierają gracze, więc ciekawi mnie, jak oni ocenią ten rok. Aby zachęcić jak największą liczbę odbiorców do oddawania głosów, Valve przygotowało specjalną odznakę zapewniającą 100 punktów XP. Aby ją zgarnąć, należy udać się na stronę głosowania i wybrać swojego faworyta każdej kategorii.

Następnie musimy zagrać w co najmniej jeden z wybranych tytułów. Wystarczy go tak naprawdę włączyć, nie musicie w nim siedzieć szczególnie długo. Ostatnim krokiem jest zedytowanie lub napisanie recenzji także do co najmniej jednej z nominacji. Wtedy spełnicie wszystkie warunki i odznaka członka komitetu nominacji do nagród Steam jest już Wasza!

To jednak nie koniec atrakcji. Równocześnie z plebiscytem, Valve organizuje kolosalna wyprzedaż gier w ramach Steam Autumn Sale 2024. Tak dużych rabataów na niektóre tytuły nie było nigdy, więc zdecydowanie polecam sprawdzić, które gry z Waszych list życzeń przeceniono. Jeśli jednak zapragniecie odkryć coś nowego, możecie zgarnąć łącznie aż 9 naklejek.

Aby dostać prezenty, udajemy się pod powyższy link i przeglądamy nasze kolejki odkryć. Jedno przejrzenie zapewnia darmowe naklejki, ale trzeba przejrzeć proponowaną listę trzykrotnie, aby zdobyć aż 9 naklejek. Proste i szybkie, nie musicie nawet nic dodawać do listy życzeń ani tym bardziej kupować.

