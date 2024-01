Jeżeli nadal korzystacie ze starego Windowsa, to mamy dla was złe wieści. Wraz z nadejściem nowego roku, Steam przestał oficjalnie wspierać trzy systemy operacyjne od Microsoftu. Chodzi o kultowy Windows 7, a także mniej popularne wersje oznaczone numerkami 8 i 8.1. Ilu użytkowników straci dostęp do usługi? Zaskakująco niewielu…