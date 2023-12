Fanatical to jeden z popularniejszych sklepów oferujących klucze z grami. Często też możemy dostać tam grę za darmo i tak właśnie jest dzisiaj. W nowej ofercie pojawił się tytuł łączący horror i walkę o przetrwanie. Mowa o Desolate od studia Nearga, które zadebiutowało na PC w styczniu 2019 roku. Chcesz klucz Steam za darmo?

Desolate – klucz Steam, gra za darmo

Jak wspomniałem, po darmowy kluczyk musicie się udać do Fanatical. Grę otrzymują osoby, które subskrybują newsletter sklepu. To tylko kilka kliknięć. Czy warto? Choć Desolate hitem nie jest, wciąż mamy do czynienia z przyzwoitą produkcją z mrocznym postapokaliptycznym klimatem. Możemy ją rozegrać w kooperacji w cztery osoby lub w pojedynkę.

Desolate (Steam) – klucz do odebrania za darmo

Odpalając Desolate, wejdziemy w otwarty świat pełen tajemnic oraz mutantów. Odwiedzimy opuszczone osiedla, tajne ośrodki badawcze i bazy wojskowe. Zagrożeniem są tutaj jednak nie tylko potwory, lecz również wszelkie anomalie wpływające na psychikę naszego bohatera. Zatem… nie dajmy się zwariować.