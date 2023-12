Gra za darmo, dzisiaj premiera na Steam. Obowiązek dla fanów Final Fantasy

Jeśli kochasz Final Fantasy albo po prostu chciałbyś poznać serię, możesz pobierać za darmo Final Fantasy VII Ever Crisis (link poniżej). Tytuł zadebiutował miesiąc temu na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android, a od 7 grudnia jest dostępny również na Steam. Produkcja zbiera już pozytywne opinie od pierwszych użytkowników komputerów i obecnie poleca ją 76% osób, które ją pobrały.

Gra za darmo ze świata Final Fantasy

Ever Crisis jest nietypową grą. To swego rodzaju spin-off/remake, który odtwarza wydarzenia znane z siódmej części FF. Lecz nie tylko, ponieważ weźmiemy udział w akcji nawiązującej również do innych powiązanych gier i filmów z serii. Przewijają się tutaj Before Crisis: FF VII, Crisis Core, Dirge of Cerberus czy Advent Children.

Choć mogło by się wydawać, że fabularnie powstanie tutaj jakich chaos, wcale tak nie jest. Kolejne epizody łączą się w spójną fabułę, która skupia się przede wszystkim na przeszłości Sephirotha.

Pod względem rozgrywki, FFVII Ever Crisis stanowi klasyczną grę jRPG. Jest zatem eksploracja terenu, sporo rozmów i turowa walka, która przypomina starsze części serii. Kiedy spotykamy przeciwnika, jesteśmy przenoszeni na osobną trójwymiarową planszę. Zobaczymy tutaj sporo efektownych ataków specjalnych i czarów. Swoją drogą, choć graficznie Ever Crisis nawiązuje stylem do oryginalnego FFVII, oprawa jest o wiele ładniejsza i nowocześniejsza. Zresztą, sami spójrzcie na trailer oraz fragment gry z wersji PC.