Regulator medialny Roskomnadzor twardą ręką sprawuje piecze nad wszystkim, co dzieje się w sieci i nie tylko w Rosji. Agencja decyduje również o tym, co jest legalne, a co nie, w kwestii dystrybucji bądź sprzedaży. Nie jest jednak w stanie samodzielnie kontrolować zawartości zewnętrznych serwisów, jak choćby platforma dla graczy Steam. Roskomnadzor udało się więc do Valve z prośbą o usunięcie 11 stron oraz 260 tytułów zbanowanych w Rosji.

Steam, co dla niektórych może wydawać się nieco zaskakujące, przystał na tę prośbę. Na skutek tego cała zbanowana w tamtym kraju zawartość została wycofana. Nie przedstawiono jednak szczegółów, więc tak naprawdę nie wiemy, jakie dokładnie tytuły ugodziły w zasady, którymi kieruje się Roskomnadzor. Zgaduję jednak, że wycofane z dystrybucji produkty zostały wyłącznie na terenie Rosji, zapewne nadal pozostając dostępnymi dla graczy z pozostałych regionów.

Przed paroma dniami rosyjska władza podkreśliła, że nie planuje zbanowania całego Steama. Platforma miała w większości spełnić żądania regulatora medialnego, co umożliwia jej dalsze działanie w tamtym kraju. I to w świetle obecnej sytuacji politycznej. No i faktu, że mnóstwo zagranicznych firm – w tym twórców i wydawców gier wideo – wycofało się z rosyjskiego rynku.

Rosyjscy gracze nadal mogą zmieniać region swojego konta, aby otrzymać dostęp do zawartości normalnie dla nich zablokowanej.

