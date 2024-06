Świetne strzelanki na Steam jak za darmo. 10 gier po niecałe 5 zł

Niczym niezmącony chaos, wielkie przygody czy taktyczne podejście do wroga. Nieważne, jakie strzelanki lubisz, tutaj znajdziesz to wszystko w cenie do 5 zł. Promocja na klucze Steam!

Strzelanki na Steam w promocji, to kolejny temat naszej serii zestawień z tanimi grami. Niedawno polecałem Wam genialne horrory za “piątaka“, a teraz spójrzmy na gry, w których można chwycić za giwerę i ruszyć na pole walki. Kryterium doboru było proste – cena każdej gry nie może przekroczyć 5 zł, a oceny na Steam muszą być przynajmniej dobre.

Tanie strzelanki na Steam. Co w cenie do 5 zł?

W pułapie cenowym do 5 zł możemy zaopatrzyć się w naprawdę porządne gry i znajdziemy tutaj nie tylko produkcje niezależne, lecz również coś większego z Metro: Last Light Redux na czele. Lecz jeśli macie już ten tytuł dawno ograny, na pewno zaskoczą Was tak tanie i dobre shootery, jak choćby Prodeus, Sprawl oraz Fashion Police Squad. A to tylko pierwsze z brzegu przykłady z 10 gier, które zaraz zobaczycie.

Wszystkie klucze Steam kupimy w promocji sklepu Instant Gaming, pewnego i wielokrotnie przeze mnie sprawdzonego. To jedna z moich ulubionych “kluczykowni”, gdzie możemy płacić również przez BLIK.

Metro: Last Light Redux (gra oceniana na Steam “przytłaczająco pozytywnie”)

Odświeżona wersja kapitalnego Metro: Last Light za 4,67 zł to naprawdę “jak za darmo”. Tak duży hit, który kosztuje standardowo na Steam 84 zł, kupimy niemal osiem dyszek taniej. Wersja Redux oferuje wszystkie opublikowane dodatki DLC, wydłużające ogromną kampanię dla pojedynczego gracza o dodatkowe 10 godzin gry. Ponadto twórcy poprawili jakość grafiki, podbijając jakość tekstur, poprawiając animacje postaci i bestii oraz poprawiając inteligencję stworów. Poza tym, to nadal ten sam klimatyczny shooter w klimacie apokalipsy, w którym strzelanie przeplata się ze skradaniem i horrorem.

Kup Metro: Last Light Redux za 4,67 zł (zamiast płacić na Steam 84 zł)

Sprawl (gra oceniana na Steam “bardzo pozytywnie”)

Sprawl to niesamowicie dynamiczny FPC przenoszący nas do cyberpunkowego, dystopijnego świata. Wcielamy się w bohatera, którego celem jest obalenie wojskowego reżimu. A robimy to jako superżołnierka Seven. Wrogów eliminujemy na różne wymyślne sposoby, korzystając nie tylko z futurystycznego oręża, lecz również z takich broni jak katana, para pistoletów oraz shotgun. Możemy też biegać po ścianach i wykonywać bardzo wysokie skoki, co daje nam jeszcze większe możliwość w efektownym pokonywaniu przeciwników.

Kup Sprawl za 4,33 zł (zamiast płacić na Steam 67,99 zł)

Black Skylands (gra oceniana na Steam “bardzo pozytywnie”)

Teraz dla odmiany coś “retro”, ale na bardzo wysokim poziomie. Black Skylands jest strzelanką akcji top-down z otwartym światem i elementami RPG. Ziemia uległa rozbiciu na wiele wysp, a my staramy się ją uratować, przemierzając świat pieszo lub za pomocą statku powietrznego. Gra jest bardzo zróżnicowana i każda z ponad 20 wysp różni się od siebie w mniejszy lub większy sposób. Odwiedzimy zaśnieżone miejsca, gęste lasy, rolnicze osady i farmy oraz miasta.

Kup Black Skylands za 4,33 zł (zamiast płacić na Steam 91,99 zł)

Fashion Police Squad (gra oceniana na Steam “bardzo pozytywnie”)

Fashion Police Squad to bardzo humorystyczne podejście do tematu strzelanek, gdzie mamy sporo giwer, ale nie do zabijania, lecz do… przebierania fatalnie ubranych przechodniów. Wkraczamy na ulice Trendopolis, gdzie skarpetki do sandałów są czymś naturalnym. Naszym zadaniem jest “ustrzelenie” źle ubranych ludzi, by w końcu wyglądali porządnie. Mamy granatniki, snajperkę, lasery i inne dziwne bronie, ale możemy też kogoś dobrze ubrać strzelając go z przysłowiowego “liścia”.

Kup Fashion Police Squad za 4,33 zł (zamiast płacić na Steam 91,99 zł)

Call of Juarez (gra oceniana na Steam “bardzo pozytywnie”)

Call of Juarez od polskiej firmy Techland to gra w wielu kręgach wręcz kultowa. Ta strzelanina FPP przenosi nas na Dziki Zachód, który przemierzamy w skórze dwóch grywalnych postaci. Zatem raz poznajemy fabułę z perspektywy skrytego zbiega Billy’ego, by zaraz wcielić się w wielebnego Raya, który na niego poluje. Znajdziemy tutaj błyskawiczne pojedynki rewolwerowe z użyciem dokładnie odtworzonej broni palnej z epoki, jazdę konną, walkę z konia i misje skradankowe w pamiętnych miejscach wzorowanych na słynnych westernach.

Kup Call of Juarez za 4,33 zł (zamiast płacić na Steam 39,99 zł)

