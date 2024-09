Steam rozdaje za darmo, więc żal odmówić i nie wziąć

Raz na jakiś czas trafi się jakaś fajna premiera free-to-play na Steam, to fakt. Ostatnio byliśmy świadkami debiutu kilku naprawdę fajnie wyglądających tytułów. Czasami też zgarniemy tam coś za darmo, bez konieczności uiszczania opłaty. Często też Valve rozdaje inny rodzaj prezentu – cyfrowe przedmioty do profilu.

Steam rozdaje za darmo z okazji Festiwalu Eksploracji Kosmosu

Festiwal Eksploracji Kosmosu to nowe wydarzenie na platformie, z którym bliżej możecie zapoznać się w tym miejscu. Nie będzie raczej zaskoczeniem, że skupia się ono na grach oferujących kosmos w jakiejś swojej formie. Znajdziemy tam mnóstwo przecenionych tytułów dla fanów science-fiction i nie tylko. Ogółem – ofert jest tyle, że z pewnością mogą kogoś zainteresować, więc tym bardziej warto się ku nim przychylić.

To jednak nie wszystko, bo jest też prezent. Zapewne wielu graczy o tym zapomina, ale regularnie Valve rozdaje “pierdółki” (jak ja to bez ogródek nazywam) do cyfrowego profilu gracza. Zazwyczaj takie prezenty można odbierać za darmo – bez potrzeby wykorzystywania punktów gromadzonych m.in. za zakupy na platformie. Może nie jest to nic szczególnie wybitnego, ale nadal to gratisy, więc czemu by nie skorzystać?

Teraz łącznie każdy może zgarnąć standardowe trzy przedmioty. Paczka zawiera animowaną naklejkę, z której skorzystacie choćby w trakcie wymiany zdań z innymi graczami czy znajomymi, animowaną ramkę awatara oraz animowany awatar. Wszystko to utrzymane w klimacie eksploracji kosmosu!

Festiwal kończy się 9 września 2024 roku o godzinie 19:00. Macie więc jeszcze kilka dni, aby odebrać prezenty i rozważyć zakup którejś z przecenionych pozycji. Jest ich naprawdę dużo, a promocje obejmują tak popularne tytuły jak Kerbal Space Program, Stellaris, No Man’s Sky czy udane, polskie The Invincible.

Źródło: Steam