Czasami słyszę opinie, jakoby rynek pecetowy miał powoli ulegać konsolowej sile i odchodzić w niepamięć. Nic bardziej mylnego, bo my, gracze PC mamy się bardzo dobrze. A dowodem w sprawie jest to, jakie wyniki osiąga platforma Steam. Ta w ostatnim czasie zdołała pobić swój i tak wyśrubowany rekord graczy w jednym momencie.

Król pecetowego gamingu, czyli Steam

Steam regularnie jest na topie, a już zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy w trakcie trwania jednej z okresowych wyprzedaży. Platforma Valve radzi sobie świetnie – a ostatnio udało się nawet pobić rekord liczby aktywnych graczy, którzy w tym samym momencie korzystali z dobrodziejstw platformy i… grali gry. Do pobicia rekordu doszło 30 czerwca, kiedy to na Steamie aktywnych było niemal 37 milionów użytkowników. To rekord wszech czasów, wcześniej ustanowiony w marcu tego roku.

Jak widać platforma Valve jest w świetnej formie, jeżeli w ciągu kilku miesięcy aż dwukrotnie daje radę pobić swój własny rekord. Na pewno nie ma co narzekać na zbyt małą popularność, bo graczy jest od groma. Z czego to wynika? Najpewniej z dobrej jakości usług, ale też i przyzwyczajenia. Z jednej strony na Steamie znajdziemy praktycznie wszystkie gry, które są dostępne na PC. Z drugiej, do platformy jesteśmy przyzwyczajeni już od lat, bo to właśnie ona najdłużej towarzyszy nam, pecetowcom.

Zobacz też: Nowa darmowa gra na PC i konsole

A wy jak często korzystacie z platformy? A może wolicie inne, konkurencyjne rozwiązania?

Źródło: gamerant.com