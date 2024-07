Steam na nowy hit. Gra kosztuje grosze, a gracze się na nią rzucili

Steam regularnie ma jakiegoś nowe hiciora. Czasami jest to gra z kategorii AAA, która faktycznie miała być murowanym sukcesem, a czasami niezależna pozycja, która z jakiegoś powodu skusiła uwagę graczy. Teraz mamy raczej tę pierwszą sytuację, choć dotyczy gry wydanej już dawno temu.

Steam ma nowy hit, ale to nic dziwnego

8 lat to szmat czasu, szczególnie dla gier wideo. Przez tyle lat dana pozycja może się nieźle zestarzeć i kompletnie “przejeść” graczom. Nie dotyczy to jednak dobrze zaprojektowanych tytułów multiplayer, które z odpowiednim traktowaniem mogą żyć wiele lat. Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 jest takim właśnie tytułem, choć nie było mowy o szczególniej wysokiej liczbie graczy.

Teraz się to zmieniło, a wszystko to za sprawą… Steam. Na platformie Valve strzelanka od EA dostępna jest w sporej promocji. Wynosi 90%, także mówimy o obniżeniu ceny ze 139,99 zł na jedyne 13,99 zł. Gracze chyba pomyśleli, że to może niezła oferta, więc rzucili się na grę, która obecnie zaliczyła gigantyczny wzrost zainteresowania.

Wedle SteamDB, w multiplayerowe batalie roślin i zombiaków gra obecnie ponad 9 tys. ludzi. Wcześniej w zmaganiach na serwerach uczestniczyło nierzadko nawet niecałe tysiąc osób, z najniższymi wskaźnikami równymi poniżej 400 graczy. Oczywiście dane te dotyczą jedynie Steam, a przecież gra dostępna jest przede wszystkim na EA App, ale jednak to niezły pogląd na sytuację.

Nie oznacza to, że ten swoisty hero shooter z dynamicznymi potyczkami między graczami będzie żyć wiecznie lub też skłoni EA do stworzenia kolejnej części. Nadal jednak mówimy o jasnym sygnale, że nawet po 8 latach od wydania, praktycznie każda gra może doczekać się swego najlepszego okresu. Jeśli również chcielibyście uczestniczyć we wskrzeszeniu nieco zapomnianej strzelanki od EA, grę taniej kupicie do jutra, do godziny 19:00 czasu polskiego. Nie zostało wiele czasu!

Źródło: Steam