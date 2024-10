Gry za darmo na Steam. Premiera dwóch wyścigów, horrory i survival do sprawdzenia

Podrzucamy Wam kolejne gry za darmo, które możecie dodać do swojej biblioteki na Steam. Wśród nich znajdziemy nowości, które dzisiaj (10 października) mają swoją premierę. Mowa o pięknie wyglądających wyścigach Stampede: Racing Royale, dobrze rokujących, lecz jeszcze za świeżych, by zebrała recenzje od graczy. Jednak Oh Baby Kart, które debiutowało nieco wcześniej, można już gorąco polecić, o czym świadczą bardzo pozytywnie opinie.

To jednak nie wszystko. Wśród pełnych wersji gier za darmo znajdziemy też śmieszne i doskonale przyjęte Pizzapocalypse. To kolorowa platformówka 3D, w której wcielamy się w szefa kuchni. Poza tym mamy coś dla fanów japońskich klimatów, RPG oraz strategii w jednym. Mowa o Reverse: 1999, która nawiązuje do podróży w czasie. Dla miłośników retro wygrzebaliśmy pozytywnie ocenianą darmoszkę w postaci Traveller’s Hymn.

Jeśli chodzi o dzisiejsze wersje demo, warto zwrócić uwagę choćby na Permafrost, gdzie musimy przetrwać wieczną zimę, walczyć o zasoby i dosłownie wszystko, co do życia potrzebne. Jest również kilka wersji demonstracyjnych niezależnych horrorów, zatem przeglądajcie listę i pobierajcie, co Wam przypadnie do gustu!

Gry za darmo i wersje demo. Nowości na Steam (10 października 2024)

Źródło: Steam