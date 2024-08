Mówił, że Steam umiera “Nie miałem racji!”. Borderlands 4 dowodem

Borderlands 4 na Steam, wszystko wraca do normy

Upadek Steam przewidywano już chyba wiele razy. Wraz z pojawianiem się konkurencji niektórzy uznawali, że teraz to już na pewno Valve się oberwie. Tak było choćby przy okazji premiery Borderlands 3. Gra trafiła na pecety ekskluzywnie na Epic Games Store, co komentował dyrektor generalny Gearbox, Randy Pitchford. Przewidywał on, że to już koniec Steama i powoli zmierzamy do przetasowania na pecetowym rynku. Okazuje się, że mocno się pomylił – a nawet przyznał do błędu.

Wszystko zmieniło się w momencie ogłoszenia Borderlands 4. Wiemy już, że na pecetach do zagrania niezbędny będzie Steam. Wychodzi na to, ze gigant wciąż pozostaje niezmienny od lat.

Gdyby Epic skutecznie wykorzystał swoją przewagę, umieranie Steama mogłoby mieć miejsce. Ale Epic tego nie zrobił. Więc, jak wiadomo, Steam robi bardzo niewiele, aby zarobić na tak ogromną część, jaką bierze, i kontynuuje swój efektywny monopol na Zachodzie, podczas gdy potencjalni konkurenci z modelami znacznie bardziej przyjaznymi dla deweloperów nadal strzelają sobie w stopę. Randy Pitchford

Nie obyło się jednak bez krytyki dominującej platformy. Zdaniem Pitchforda, Valve robi bardzo mało, jak na to ile pieniędzy bierze od twórców. Z drugiej strony żadna konkurencyjna strona nie postanowiła wykorzystać tej sytuacji. Jasne, próbował Epic, ale ewidentnie mu to nie wyszło…

Źródlo: videogameschronicle.com