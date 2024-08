Gracz ustanowił historyczny rekord na Steam. Wydał na to prawie 2 mln złotych

Poziomy na Steam – tak, są. Sporo graczy raczej nie poświęca im uwagi, a po prostu gra i kupuje to, co przykuwa ich uwagę. Mimo to, za wydawanie pieniędzy w cyfrowym sklepie, zdobywanie i tworzenie odznak i tym podobne osiągnięcia nagradzani jesteśmy kolejnymi poziomami użytkownika. I chyba nie ma w tym limitu…

Gracz na Steam zaszalał

Do tej pory największy poziom gracza na Steam przez dłuższy czas miał użytkownik o pseudonimie ST4CK. Znany w środowisku CS:GO 2 jako dość popularny kolekcjoner i handlarz skinami dostał jednak bana w 2023 roku, przez co pierwsze miejsce na liście wręcz czekało na kolejnego śmiałka. I ten faktycznie przybył. Mowa o graczu o ksywce Stasik pochodzącym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Internauta w celu prześcignięcia ST4CK’a o prawie 1000 poziomów wydał w tym celu około 500 tys. dolarów, co daje niemal 2 mln złotych. Dużo? No, jeśli mówimy o gigantycznym domu przy plaży to nie, ale w kwestii podbijania levelu na Steam, wydaje się to wręcz szaloną kwotą. Co więcej, także i ten gracz może dostać bana.

Wszystko przez to, że bliższe przyjrzenie się ekwipunkowi gracza ukazuje nam, że ten również cieszy się sporą kolekcją skinów czy innych przedmiotów kosmetycznych do CS:GO 2. Wśród tego znajdziemy m.in. naklejki przepełnione wyzwiskami i rasistowskimi zwrotami. Po co więc wbijać poziomy, aby narazić się na bana? No cóż – tego sam nie wiem. Tym bardziej że Stasik ma na koncie bany w różnych grach.

Źródło: Everyone Gaming