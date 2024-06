Horror na Steam z ocenami 98/100 w promocji za 4,33 zł. Mało znana perełka

Przeglądając różne promocje gier na Steam natknąłem się na tytuł, który mało kto zna, a okazał się wielkim hitem. Mowa o wydanym w 2011 roku In Sound Mind od studia We Create Stuff. Tytuł posiada przytłaczająco pozytywne opinie a najczęstszym zwrotem w recenzjach od graczy jest: Byłem zaskoczony. Choć cena na Steam wynosi 124,99 zł, klucz możemy kupić za 4,33 zł w Instant Gaming.

Tani klucz Steam na In Sound Mind. Dlaczego ta gra jest tak dobra?

Zacznę od tego, że In Sound Mind jest psychologicznym horrorem, który zabiera nas na mroczną przygodę do własnego umysłu. Budzimy się w korytarzu nieznanego budynku i szybko okazuje się, że otoczenie żyje własnym życiem. Napotykamy na ślady ofiar, które zmarły na skutek jakiejś eksperymentalnej terapii i co w takich grach oczywiste, nie możemy wydostać się z pułapki. Twórcy gry obiecują podróż przez okropne wspomnienia pełną niecodziennych zagadek, mechanik, rodzajów broni i walk z bossami. No i chwalą się, że możemy pogłaskać kotka imieniem Tonia. Zresztą, jest on ważną częścią opowiadanej historii.

Często bywa, że takie obiecanki są bez pokrycia, jednak w tym przypadku można śmiało stwierdzić, że jest inaczej. Jak wspomniałem, na Steam gra posiada aż 98% pozytywnych opinii. Jeśli spojrzymy, co pisali sami gracze po kupnie tytułu, to zobaczymy same pozytywne słowa. Zacznę od tego, że czas gry to około 15-17 godzin, a więc jest całkiem długa. Zawiera elementy porównywane przez niektórych do Sillent Hill (jeśli chodzi o klimat) czy Resident Evil (jeśli chodzi o akcję).

In Sound Mind jest bardzo dobrą produkcją całkowicie zasługującą na tą ilość pozytywów jaką ma. Świetny soundtrack, ambiend sound, voice acting, solidna grafika, interesująca fabuła, brak agresywnych Jumpscarów, nacisk na atmosferę, ciekawi Bossowie, 0 crashy czy spadków FPS-ów, kociaczek z którym możemy pogadać i pobawić się + do tego wszystkiego naprawdę solidne lokacje i szczypta humoru. Steam

Skuszony, acz zdziwiony tak pozytywnymi opiniami, podszedłem z dużą dozą sceptycyzmu i spodziewałem się co najwyżej średniaka z utartymi schematami indie horrorów, ale przyznam szczerze, że zostałem pozytywnie zaskoczony. Gra jest bardzo solidna pod wieloma względami, opowiada intrygującą i nietuzinkową historię okraszoną obłędem, teoriami spiskowymi i traumatycznymi przeżyciami, wplecioną przy pomocy niebanalnej narracji pomiędzy morze puzzli środowiskowych i akcji. Steam

Podobne opinie można powielać i powielać. Lecz te dwie powyższe wraz z ocenami tytułu chyba są wystarczającą rekomendacją.

