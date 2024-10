Nowości na Steam. Oto świeże gry za darmo i wersje demo (3 października)

Kto ogarnął już polecane wczoraj gry za darmo i instaluje dzisiejszy bezpłatny horror z ocenami 10/10, niech zerknie, co jeszcze znaleźliśmy na Steam za 0 zł. Na pierwszy rzut niech pójdą dwie pełne wersje gier, które miały swoją premierę 3 października.

Pierwsza, The Vanishing, jest horrorem z widokiem FPP, gdzie czeka nas opuszczone miasto i przebudzona z głębokiego snu zjawa. Drugi pełny tytuł, Shallow Blue, zadowoli natomiast fanów retro platformówek oraz gier typu metroidvania.

Więcej i lepiej dzieje się na poletku wersji próbnych, wśród których znajdziemy np. Gravelord. To dynamiczny boomer shooter inspirowany takimi sławami FPS-ów jak DOOM czy Quake. Na dodatek wcielamy się w postać, którego odzywki przypominają wygadanego bohatera serii Duke Nukem. Zainteresujcie się też demem gry Portrait of a Torn z przepiękną grafiką i ciekawą historią młodego żołnierza powracającego do domu. Fajnie prezentuje się też Try to survive Today, w którym postrzelamy do ogromnych potworów np. z kabiny opancerzonego robota. Ponadto na liście znajdziecie dema kilku horrorów, gry RPG w klimacie fantasy oraz dynamicznego top down shootera do sieciowej zabawy.

Gry za darmo i wersje demo. Nowości na Steam z 3 października

Źródło: Steam