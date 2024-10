Gra za darmo. Straszna premiera na Steam z ocenami 10/10

Polecaliśmy już dzisiaj pobranie za free ciekawego brutalnego shootera. Pozostając w mrocznych klimatach, ale zmieniając gatunek gier, zachęcamy sięgnąć po nową premierę października, która dopiero co wylądowała na Steam i bardzo spodobała się graczom. Mint’s Hints to gra za darmo z oryginalną historią i uroczo-strasznym klimatem. Choć nie jest to długie doświadczenie (czas gry to około 30-40 minut), na pewno warte przeżycia. Tym bardziej, że już zapowiedziano rozdział drugi.

Mint’s Hints – gra za darmo czeka na Steam

Mint’s Hints to program dla dzieci, który z niewiadomych przyczyn został zdjęty z telewizyjnej ramówki. Jako poprzedni showrunner, ponownie trafiamy na plan, gdzie początkowo jest sielsko i anielsko. Jednak z czasem atmosfera robi się coraz bardziej niepokojąca, a my musimy odkryć sekret zamknięcia programu.

W grze natkniemy się na proste zagadki i łamigłówki środowiskowe, w których rozwiązaniu pomogą nam specjalne latarki. Dzięki nim zobaczymy to, co normalnie ukryte dla oczu. Zobaczymy również to, co nas ściga.

Gra nie ma jeszcze wielu recenzji na Steam, ale te kilkanaście wystawionych są w stu procentach pozytywne. Każdy kto przeszedł Mint’s Hints nie może doczekać się drugiego rozdziału, który ma pojawić się na Steam już wkrótce.

Źródło: Steam