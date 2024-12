Gracze Steam nie są zainteresowani nowymi grami. Stare tytuły to jednak fenomen

Jak pisaliśmy już wcześniej, każdy zainteresowany posiadacz konta na Steam może zerknąć na swoje podsumowanie roku 2024! Dzięki temu sprawdzicie, które tytuły pochłonęły najwięcej Waszego czasu, ile produkcji kupiliście w ciągu ostatnich 12 miesięcy i tak dalej. Warto odnotować, że na platformie nadal trwa zimowa wyprzedaż z gratisami możliwymi do zgarnięcia!

Gracze Steam nie lubią nowości

Wraz z podsumowaniem, dostaliśmy również kilka dość ciekawostek na temat ogólnej kondycji branży gier. A ta w 2024 roku była chyba słaba, skoro wedle najnowszych danych jedynie 15% uśrednionego czasu spędzonego w grze wszystkich graczy platformy Steam dotyczy produkcji wydanych właśnie w tym roku. O wiele większym zainteresowaniem cieszą się gry wydane w latach wcześniejszych.

Co ciekawe – sporą grupę odbiorców mają również produkcje jeszcze starsze. Gry wydane 8 lat temu i więcej stanowią aż 37% czasu poświęconego na granie. Patrząc jednak na najpopularniejsze gry na Steam, nie ma się co dziwić. Od lat szczyt popularności okupuje choćby CS2, PUBG czy GTA V.

W tym roku i tak wyszło kilka entuzjastycznie przyjętych gier, które przyciągnęły miliony graczy. Darmowe Marvel Rivals szybko stało się hitem, tak samo zresztą jak i wczesny dostęp do Path of Exile 2. Ba, największym hitem platformy Valve w tym roku jest przecież Black Myth: Wukong, chińska gra przeznaczona wyłącznie dla jednego gracza. Nie jest więc źle, ale i tak zaledwie 15% ogólnego czasu wszystkich graczy na najnowsze tytuły wygląda dość… słabo.

Jest to i tak niezły wynik, skoro w podsumowaniu 2023 roku tytuły wydane w tamtym roku miały wynik aż o 6% słabszy. Mówimy o miesiącach, w których wydano kilka wielkich hiciorów – Hogwarts Legacy czy Baldur’s Gate 3 (które, co ciekawe, dopiero teraz bije rekordy popularności). Mimo wszystko i tak gracze najwyraźniej wolą klasykę i to, co dobrze znają, niechętnie podchodząc do najnowszych premier.

Źródło: PCGamer