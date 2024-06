Kapitalna gra za darmo na Steam. Wcześniej była płatna, teraz możesz strzelać i szaleć za 0 zł

W tym miejscu znajdziesz wszystkie opisywane przez nas gry za darmo, a jeśli jesteś gotowy przyjąć kolejny świetny tytuł za free, możesz już sięgnąć po przedziwną mieszankę battle royale z wyścigami. Mowa o Knightfall: A Daring Journey, które dwa lata temu powstało specjalnie na prima aprilis i przez moment było darmowe. Jednak później deweloper życzył sobie za grę około 25 zł. Komu było żal kasy, teraz nie musi jej wydawać.

Nowa gra za darmo na Steam to Knightfall: A Daring Journey

Jeśli zastanawiacie się, czy warto odebrać grę, spróbuję Was nieco zachęcić. Knightfall: A Daring Journey posiada bardzo pozytywne oceny na Steam i aż 88% graczy poleca ten tytuł. A jest to przepełniona humorem gra akcji będąca wariacją na temat gatunku battle royale.

Dwójka rycerzy wsiada tutaj na konia i próbuje jako pierwsza dojechać do zamku. Jeden z graczy steruje kobyłą, a drugi wali do przeciwników z broni palnej i granatów. Taki turniej rozgrywa się pomiędzy maksymalnie 28 rycerzami podzielonymi na pary. Tylko jedna z nich może dostąpić chwały. Nasz rumak potrafi nawet… driftować jak prawdziwa sportowa fura.

Jednak na jeździe cała gra się nie opiera. Po drodze do zamku musimy zajeżdżać na noc do miast, które spotykamy na szlaku. Zeskakujemy zatem z siodła i bawimy się w rewolwerowców. Ważne, by jako pierwszy dojechać do miasteczka, ponieważ możemy wtedy się podleczyć oraz wybrać broń. Tak przygotowani czekamy na pozostałych gości, których możemy przyjąć gradem ołowiu.

Knightfall: A Daring Journey – pobierz za darmo

Źródło: Steam