Świetna gra za darmo do odebrania na Steam. Spieszcie się

Kolejna gra za darmo na Steam dostępna jest przez najbliższe dni do odebrania przez każdego posiadacza konta na platformie. Jak to zrobić?

“Bardzo pozytywnie” oceniana produkcja dostępna jest przez ograniczony czas w formie prezentu dla wszystkich graczy, którzy tylko zdążą ją odebrać. Dlatego polecam się pospieszyć i zrobić to jak najszybciej, aby później nie zapomnieć.

Gra za darmo na Steam – jak odebrać?

Steam raz na jakiś czas rozdaje ciekawe prezenty. Niedawno pisaliśmy o dość odwrotnym przypadku, bo to tytuł free-to-play staje się płatny (aby go odebrać w porę, polecam zajrzeć do naszego artykułu), ale teraz twórcy innego indyka oferują go bez żadnych opłat. Logiczna gra Machinika: Museum dostępna jest jako gra za darmo!

Tytuł od Littlefield Studio to bardzo pozytywnie przyjęta przez graczy gra logiczna, która zabiera nas w wycieczkę po dość osobliwym muzeum obcych technologii. Pomysł jest ciekawy, a całość ubrano w niezłą oprawę i intrygujący klimat.

Witaj w muzeum! Poznasz tu piękne, tajemnicze maszyny pozaziemskiego pochodzenia. Czy uda Ci się je naprawić, zrozumieć przeszłość i poznać los ich poprzedniego właściciela? Ta klimatyczna, międzyplanetarna gra logiczna przetestuje Twoją zdolność logicznego myślenia i spostrzegawczość. – czytamy w opisie produkcji

Oferta jest ograniczona czasowo, lecz warto z niej skorzystać, bo zamiast płacić 28,99 zł, możemy zyskać Machinika: Museum za darmo. Musicie tylko przypisać produkt do konta do 27 maja, do godziny 19:00. Warto też pamiętać, że zdobyta w ten sposób gra nie pozwoli Wam na “dropienie” kart kolekcjonerskich.

Źródło: Steam