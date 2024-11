Zaraz startuje nowa, wielka wyprzedaż na Steam. Szykujcie portfele

Jeśli zastanawiacie się, kiedy kolejna wyprzedaż Steam, to mam dla Was dobrą wiadomość. Steam Autumn Sale startuje już za chwilę. To idealna okazja, aby przejrzeć listę życzeń i wybrać te tytuły, które chcielibyście upolować najbardziej.

Steam Autumn Sale 2024 już za rogiem

Od jakiegoś czasu znamy już konkretne daty tegorocznych wydarzeń promocyjnych na platformie Valve. Firma nie ukrywa, kiedy umożliwi swoim odbiorcom korzystanie ze zniżek i innych atrakcji. Tak dużego wydarzenia jednak nie było już od jakiegoś czasu. Obniżki, w tym mniejsze akcje konkretnych wydawców czy tematyczne wydarzenia zdarzają się regularnie, ale mało która może równać się z pełnoprawną wyprzedażą.

Steam Autumn Sale 2024 rozpocznie się więc już 27 listopada o godzinie 19:00 czasu polskiego. Wydarzenie to potrwa do 4 grudnia, do tej samej godziny. Przez ten cały czas gracze będą więc mieli możliwość zaoszczędzenia na tysiącach tytułów. Warto przejrzeć swoją listę życzeń, aby wybrać te gry, na których zależy Wam najbardziej.

Warto zaznaczyć, że tylko na dużych wyprzedażach zdarzają się nie tylko tak duże przeceny, ale i dotyczące tak sporej liczby gier. Nie wiemy, które hity zostaną dokładne przecenione, ale istnieje spora szansa na to, że pierwszy raz w tym roku gracze na Steam będą mogli kupić tegoroczne hity po niższych cenach. Jeśli więc polujecie na Warhammer 40,000: Space Marine 2, Silent Hill 2 czy Balatro (przeceniane kilkukrotnie, ale może teraz będzie jeszcze tańsze?), warto przygotować się na start wydarzenia.

Na kolejną okazję nie trzeba długo czekać. Steam Winter Sale 2024 rozpocznie się z kolei 19 grudnia i potrwa do 2 stycznia.

Źródło: SteamDB