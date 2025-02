Podsumowanie State of Play. Wszystkie zapowiedzi i materiały w jednym miejscu

Jak oceniacie minione State of Play? Zapraszam do podsumowania, w którym znajdziecie wszystko, co PlayStation zaprezentowało minionej nocy.

Gracze spodziewali się bardzo wiele, ale z drugiej strony starali się powstrzymać entuzjazm, bo przecież od dawna Sony nie zaskoczyło ich niczym szczególnym. Wydawać by się mogło, że zaplanowane na początek tego roku wydarzenie będzie „dużego kalibru”, to znaczy, że będzie obfitować w nowe zwiastuny i zapowiedzi od producentów first-party należących do PlayStation Studios. Zamiast tego tak naprawdę jedyną, poważną zapowiedzią było Saros, nowa gra twórców Returnal.

Podsumowanie State of Play

Zaskoczenia też były, ale niekoniecznie te najmilsze. Sony potwierdziło Days Gone Remastered, czym wkurzyło wielu graczy. Dostaliśmy konkretną datę premiery Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, a także zwiastun Borderlands 4. Tragedii nie było, ale też nieszczególnie czujemy się zaskoczeni. Jak to wygląda u Was? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Możemy przejść do podsumowania, czyli kompilacji wszystkich ujawnionych materiałów na trwającym ponad 40 minut wydarzeniu. Każdy gameplay i zwiastun znajdziecie poniżej. Aha, no i w końcu dostaliśmy też potwierdzenie całkiem niezłej oferty PS Plus Extra i Premium na luty 2025.

Źródło: PlayStation Blog