Saros to nowy hit na PS5? Gra twórców Returnal, w której śmierć jest na każdym kroku

Jedną z najważniejszych nowości na wczorajszym PlayStation State of Play była gra Saros. To nowa pozycja od studia Housemarque Games odpowiedzialnego m.in. za Returnal. Produkcja zapowiada się jako gra, w której śmierć towarzyszy nam nader często – ale za każdym razem powstajemy coraz to silniejsi. Na debiut musimy jednak trochę poczekać.

Saros, czyli nowa gra na wyłączność PS5

Minione wydarzenie PlayStation State of Play zebrało mieszane oceny, a wielu graczy sugerowało, że zabrakło największych, najbardziej wyczekiwanych ogłoszeń i prezentacji. Może i nie zobaczyliśmy nic związanego z God of War czy Ghost of Yotei, jednak kilka tytułów na wyłączność dla PS5 miało swoje przysłowiowe 5 minut sławy i ekspozycji. Jednym z nich była gra Saros. To nowo zapowiedziany tytuł studia Housemarque Games, które w przeszłości stworzyło m.in. dobrze przyjęty Returnal.

Nowa produkcja zostanie utrzymana w podobnym tonie. Głównym bohaterem gry będzie Arjun Devraj, którego odtworzył aktor Arjun Devraj. Zręcznościowy shooter zabierze nas na tajemniczą planetę Carcosa, na której będziemy szukać czegoś… tajemniczego. Misja nie będzie oczywiście łatwa. Już sam trailer daje nam przedsmak tego, z czym będziemy musieli się mierzyć.

Ta gra jest efektem ostatecznej ewolucji oferowanych przez Housemarque doświadczeń – powiedział Gregory Lauden, który objął stanowisko dyrektora kreatywnego projektu.

Najważniejszą różnicą wobec Returnal będzie fakt osiągania stałych postępów. Po śmierci wrócimy oczywiście do zmienionego świata, ale każdorazowo będziemy mogli zyskać coś „ekstra”. Może to być element wyposażenia, kostium czy umiejętność. To sprawi, że powrót po śmierci będzie okraszony jakiegoś rodzaju korzyścią.

Gra ma zadebiutować na PS5 w 2026 roku, a w 2025 zobaczymy fragmenty rozgrywki.

Źródło: YouTube