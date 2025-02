8,45 zł za świetnego FPS-a na PS5/PS4. 50 mocnych promocji z PS Store do 20 zł

W PS Store wystartowała nowa wyprzedaż gier na PS5 i PlayStation 4. To ponad 2,7 tys. przecenionych tytułów, a my wybraliśmy 50 najlepszych promocji, zatem samą śmietankę. To najtańsze i najlepsze gry w cenie do 20 zł, w tym sporo tytułów formatu AAA.

Najnowsza wyprzedaż w PS Store właśnie się rozpoczęła i potrwa do 27 lutego, zatem jeszcze przez dwa tygodnie. Po raz kolejny przyglądamy się tanim grom, jakie można wyrwać w promocji. Tym razem sprawdzamy tytuły kosztujące maksymalnie 20 zł, a żeby było ciekawiej, wszystkie promocyjne ceny możemy sami sobie dodatkowo obniżyć. Wystarczy zasilić swój portfel tanimi doładowaniami PSN, o których przeczytasz poniżej.

Wśród 50 wybranych tytułów znajdziemy grube ryby w postaci Battlefield V, Burnout Paradise Remastered, Just Cause 3 czy XCOM 2. Mamy też przeceniony kapitalny niezależny hit Vampire Survivors i wiele ciekawych mniejszych tytułów. Najtańszą grą, w którą warto się zaopatrzyć, jest Dead Island Retro Revenge kosztujące zaledwie 3,37 zł, czyli niemal jak za darmo. To bardzo fajna gra z zombiakami, która jest oldskulową, side-scrollowaną bijatyką 2D. Pozycja obowiązkowa dla osób, które tęsknią za dawnymi latami i klimatem rodem z salonów gier.

Jednak już od 8,45 zł możemy sięgnąć po prawdziwą zabawę formatu AAA. W takiej cenie zgarniemy Battlefield V, a powyżej „dyszki” zaopatrzymy się w kolejne znane hity. Zatem przeglądajcie listę, wybierajcie i ładujcie koszyki, ale zanim udacie się do kasy, doładujcie swój portfel tanimi kartami PSN, co pozwoli oszczędzić jeszcze więcej.

Tanie doładowania PSN. Płać mniej w PS Store

Gry z promocji w PS Store zawsze możemy kupić jeszcze taniej. Jeśli np. wybierzecie sobie tytuły o łącznej wartości 50 zł, możecie za nie zapłacić 44 zł. Wystarczy skorzystać z tanich doładowań, które oferuje w promocji Instant Gaming:

Po zakupie taniego doładowania, od razu otrzymamy kod, który aktywujemy na swoim koncie w PS Store tak samo, jak każdą inną grę na PS5 czy PlayStation 4. Instant Gaming jest zaufanym sprzedawcą, więc polecamy sklep z czystym sumieniem.

Promocje w PS Store. Najlepsze gry na PS5 i PS4 do 20 zł (część 1)

Serduszkami oznaczyliśmy kuszące promocje, więc przyjrzyjcie się im uważnie. Lecz z pierwszej 25. gier najbardziej polecamy trzy tanie tytuły, które za taką kasę są niemal jak „gry za darmo„.

Battlefield V (średnia ocen – 4.04/5)

Battlefield V najtaniej na PS5 lub PS4? Proszę bardzo. Takie ceny rzadko się zdarzają, więc jeśli nie macie tego shootera w swojej bibliotece, pora to w końcu zmienić. Gra przenosi nas na front II wojny światowej i pozwala wcielić się, w ramach kampanii fabularnej, w kilka postaci. Kolejne „Wojenne opowieści” opowiedzą historię Norweżki walczącej z niemieckim okupantem w szeregach ruchu oporu. Wejdziemy w buty brytyjskiego kryminalisty wcielonego do jednostki SBS, będziemy też dowódcą niemieckiego czołgu itd. W grze znajdziemy oczywiście też tryby multiplayer, w tym battle royale.

Burnout Paradise Remastered (średnia ocen – 4.51/5)

Burnout Paradise Remastered jest odnowioną wersją kultowych wyścigów, która zawiera wszystkie dodatki z „Year of Paradise”, w tym aktualizację „Big Surf Island”. Dostajemy zatem w pakiecie aż osiem DLC, płacąc za całość lekko ponad 13 zł. W grze znajdziemy 150 pojazdów, zręcznościowy model jazdy i widowiskowy, zaawansowany system zniszczeń.

Just Cause 3 (średnia ocen – 4.33/5)

Jak tu nie skusić się na Just Cause 3 w cenie 13,35 zł, skoro przez wielu graczy ta odsłona przewyższa jakością nawet czwartą część serii. Trafiamy na rajską wyspę na Morzu Śródziemnym, lecz ten bajeczny widok szybko przesłoni nam fala wybuchów. Gra jest szybka i nasycona akcją. Jak czytamy w PS Store, daje nam pełną pionową swobodę – możesz skakać z samolotów i innych obiektów oraz nurkować w otwartym świecie praktycznie pozbawionym barier.

Na drugiej stronie kolejne 25 tanich gier na PlayStation do 20 zł. Promocje w PS Store