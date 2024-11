Bez tego moda do Starfield nie da się grać. Poprawia kluczowy problem

Seamless City Interiors to nowy mod do Starfield, który naprawia jeden z kluczowych problemów gry. Koniec z “symulatorem wczytywania ekranu”!

Starfield nie okazało się aż takim hitem Bethesdy jak choćby kolejne części serii The Elder Scrolls czy Fallout, ale gra przekonała do siebie i tak spore grono odbiorców. Sam wielokrotnie wracałem do tej przygody, ale nie wiem, czy kiedyś uda mi się ukończyć ją w 100%… no, chyba że z tym modem!

Starfield z kluczowym modem

Jednym z absolutnie największych mankamentów gry są ekrany wczytywania. Sam w swojej recenzji przyznałem, że jest ich od groma i “ozdabiają” praktycznie każdą naszą interakcję w tym świecie. Swoisty “symulator ekranów wczytywania” zdecydowanie odstaje od tego, do czego współcześnie przyzwyczaiły nas gry. Na szczęście i na to jest sposób.

Wystarczy pobrać najnowszą modyfikację do gry, która eliminuje zdecydowaną większość ekranów wczytywania w miastach (na razie tylko jednym). Do tej pory bywało tak, że nawet znajdując się w jednym mieście, na jednej planecie, musieliśmy zdzierżyć wczytywania praktycznie za każdym razem, gdy tylko zmienialiśmy pomieszczenie czy przechodziliśmy do innej części. Seamless City Interiors opiera się na banalnej zasadzie, która zapewne nie przyszła twórcom do głowy – autor zmienił lokalizacje wewnętrzne na zewnętrzne w miastach.

Na razie modyfikacja znajduje się na bardzo wczesnym etapie. Obecnie działa jedynie w mieście Neon, czyli jednej z kluczowych lokacji w grze, bardzo mocno nękanej przez wspomniane problemy. Po instalacji, nie musicie martwić się o ekrany wczytywania za każdym razem, gdy tylko przechodzicie przez drzwi. Moder pracuje nad kolejnymi miastami. Gdy już mu się to uda, zdecydowanie może to być mod, bez którego na PC praktycznie nie będzie się dało grać.

Źródło: DSOGaming