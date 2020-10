Nowa aktualizacja do Star Wars: Squadrons wprowadzi do gry kilka nowości. Jedną z nich będzie figurka z wizerunkiem maskotki uniwersum.

Star Wars: Squadrons to raczej umiarkowany hit. Gra owszem, odbiła się echem w branży, ale było to bardziej spowodowane jej ciekawym modelem biznesowym. Tytuł nie otrzyma żadnych płatnych dodatków, co dość mocno zaskoczyło fanów EA. Nie oznacza to, że gra obejdzie się bez jakichkolwiek nowych treści.

Aktualizacja nazwana Mandalorian Supply Drop dodaje do Squadrons kilka nowości inspirowanych szalenie popularnym serialem.

Lista świeżych przedmiotów prezentuje się następująco:

Zawieszka Razor Crest Gunship

Zawieszka Beskar Ignot

Figurka IG-Series Assassin Droid

Figurka Mysterious Creature (Tak, to Baby Yoda)

Hologram Blurrg

Hologram Bounty

Poniżej możecie zobaczyć jak prezentują się nowe elementy kosmetyczne.

Fanom szczególnie spodoba się figurka typu bobblehead z wizerunkiem Baby Yody, który stał się swoistą maskotką serii. Urocze stworzonko zrobiło prawdziwą furorę w sieci. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale trzeba przyznać, że skala fenomenu zielonego stworka może robić wrażenie.

Wszystkie nowe przedmioty da się odblokować poprzez rozgrywkę. Aktualizacja pojawi się na serwerach gry już 28 października. Gra dostępna jest na PC, PS4 i Xbox One.

