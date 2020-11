Star Wars: Squadrons jednak otrzyma aktualizacje treści. Nowa mapa i pojazdy

EA Motive twierdziło, że nie zamierza aktualizować Star Wars: Squadrons. Plany uległy najwyraźniej zmianie, bo do gry trafi nowa mapa i pojazdy.

Twórcy nowego, gwiezdnego symulatora w świecie Star Wars zarzekali się, że nie planują rozwijać gry po premierze. Nieco zawiodło to graczy, ale zaakceptowali decyzję twórców. Niedawno doświadczyliśmy jednak złamania tej obietnicy w postaci małej aktualizacji do Star Wars: Squadrons. Gra wzbogaciła się wówczas o kilka elementów kosmetycznych.

Najwyraźniej zainteresowanie Squadrons wyprzedziło oczekiwania twórców, bowiem do produkcji zmierzają kolejne nowości. Tym razem bardziej znaczące.

25 listopada na serwerach gry pojawi się spora aktualizacja. Twórcy zawarli w niej nową mapę – Fostar Haven – i cztery nowe komponenty do statków:

Boost Extension Kit

Ion Rockets

Prototype Piercing Torpedoes

Anti-Material Rocket Turret

Co ciekawe, to jeszcze nie koniec planów EA Motive. Grudzień przyniesie ze sobą świeże wrażenia dla fanów Squadrons. Na serwerach gry wylądują dwa nowe statki: The Defender i B-Wing. Dodatkowo twórcy umożliwią graczom tworzenie niestandardowych meczy, a uwielbiany przez fanów Baby Yoda otrzyma nową zawartość kosmetyczną.

Końcówka roku będzie bardzo intensywna dla miłośników kosmicznych bitew. Jeśli tak ma wyglądać łamanie obietnic przez EA, to chyba nie mam nic przeciwko.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.