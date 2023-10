Chcą zrobić reboot Star Wars od pierwszej części. „Potrzeba epickiego filmu”

Vaughna kojarzyć możecie m.in. z serii Kingsman i rebootu cyklu X-Men w postaci X-Men: Pierwsza Klasa z 2011, który nadspodziewanie się udał. Wtedy jednak reżyser zabrał nas na wiele lat w przeszłość, zanim rozpoczęła się oryginalna seria filmowa na podstawie kultowych komiksów. Teraz w rozmowie z podcastem Happy Sad Confused wyjawił, że byłby bardzo zainteresowany zrestartowaniem całej serii Star Wars. Jego zdaniem, potrzeba jej „epickiego filmu”.

Dla mnie zrobienie filmu Star Wars to zabawa z postaciami, które kocham. Więc gdyby powiedzieli mi: „Czy chcesz zrestartować Gwiezdne Wojny i faktycznie mieć Luke’a Skywalkera, [Hana] Solo i Vadera, i zrobić własną wersję?”, wszyscy powiedzieliby, że jesteś idiotą, ale to by mnie podekscytowało. Byłoby fajnie, czemu nie? Bond… pytasz mnie, kto zagra następnego Wolverine’a, dlaczego te postacie są tak uświęcone, że od 1977 roku nie można ich przerobić dla nowej publiczności? Gwiezdne Wojny to rodzina Skywalkerów. I myślę, że właśnie tam popełnili błąd, ponieważ zapomnieli… I zrobili to genialnie w telewizji, ale potrzebuje epickiego nowego filmu i właśnie to bym zrobił.

– powiedział Matthew Vaughn