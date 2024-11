Star Wars Outlaws drugą najlepiej zarabiającą grą? Zaskakujący raport

Pamiętacie jak wiele pisano na temat beznadziejnej sprzedaży Star Wars Outlaws? Okazuje się, ze wynik gry wcale nie był tak zły. Jak doniesiono w jednym z finansowych raportów, dzieło Ubisoftu było drugą najlepiej sprzedającą się grą we wrześniu. Tytuł ustąpił miejsca tylko chińskiemu megahitowi w postaci Black Myth: Wukong.

Jednak dobry wynik Star Wars Outlaws?

Pewne raporty potrafią stać w opozycji do ogólnego przekazu danego wydawcy czy opinii społeczności graczy. Tak jest w przypadku danych sprzedażowych gier we wrześniu tego roku. Jaki tytuł był bezwzględnym numerem 1? Oczywiście, że Black Myth: Wukong. Jak donosi tech4gamers.com, drugą najlepiej zarabiającą grą było Star Wars Outlaws od Ubisoftu.

To o tyle ciekawe, że sporo nasłuchaliśmy się na temat zawodu, jakim okazała się gra. Również na poziomie finansowym, bo francuski gigant kompletnie nie był zadowolony z wyniku gry. Ta miała nie zrealizować zakładanego planu dotyczącego zarobku. A jednak nie było tak źle? No nie do końca.

Zobacz też: 10 najbardziej oczekiwanych seriali 2025 roku. Wielkie powroty i zupełnie nowe produkcje

Ostatecznie dobry zarobek w danym miesiącu nie zmienia faktu, że gra nie spełniła finansowych oczekiwań wydawcy. Jasne, w rankingu wyszło nieźle, ale ostatecznie liczba sprzedanych egzemplarzy była poniżej założeń. Temu akurat nie ma się co specjalnie dziwić. Tytuł ten był… w porządku, jednak żadnej z rzeczy nie robił wybitnie, ani nie był w stanie zainteresować wystarczająco licznej grupy fanów. Trochę bez pasji, bez polotu i czegoś “ekstra”, czego szukamy w grach.

Źródło: tech4gamers.com