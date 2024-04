Star Wars Outlaws i Jabba. Biedni nie zagrają

W sieci pojawiła się nowa informacja dotycząca zawartości gry Star Wars Outlaws w momencie premiery — i nie są to wieści dobre. Okazuje się, że w grze od samego początku dostępna będzie świetnie zapowiadająca się misja z popularnym Jabbą. Niestety, za zadanie zabiorą się jedynie gracze posiadający dostęp do przepustki sezonowej. Wszyscy ci, którzy kupili edycję standardową, będą musieli obejść się smakiem.

Sprawa jest zatem prosta — kupiliście edycję gry za 349 zł? Nie zagracie. Ten “przywilej” będzie dostępny jedynie dla posiadaczy wariantów kosztujących odpowiednio 529 i 619 złotych. Auć, to spory wydatek, prawda? No, chyba że ogracie nową produkcję w abonamencie Ubisoft+, do czego wydawca chyba próbuje nas zachęcić. Nie trzeba było długo czekać, aby gracze ponownie oburzyli się na praktyki związane z nową odsłoną serii Star Wars.

Wiele osób uznało, że będzie to jedyna misja z Jabbą w grze. Do tłumaczenia sprawy ruszył Ubisoft, który uspokoił graczy. Jasne, to zadanie będzie faktycznie dostępne tylko dla posiadaczy przepustek sezonowych. Nie będzie to jednak jedyne zadanie z Jabbą w roli główne. Cóż, chociaż tyle dobrego.

Premiera Star Wars Outlaws odbędzie się 30 sierpnia 2024 roku. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Co ważne tytuł będzie można od premiery ograć w ramach abonamentu Ubisoft+, co wydaje się być najbardziej opłacalną opcją – a może o to chodzi wydawcy? Rzućcie okiem na ceny gry — tanio nie jest.

Źródło: Video Games Chronicle