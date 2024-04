Co z tym Star Wars Outlaws?

Przepustka sezonowa, czyli Season Pass lub gdzieniegdzie Battle Pass to znany nam element gier, który swego czasu był kojarzony jedynie z produkcjami darmowymi. Twórcy mogli w ten sposób zarabiać, dając graczom dostęp do dodatkowych treści, specjalnych punktów, skinów i dodatków. Po czasie dodatkowo płatne przepustki zaczęły pojawiać się również w “tradycyjnych” grach, w których znajdował się na przykład tryb sieciowy — przykładem jest choćby seria Call of Duty. No ale taki karnet w grach dla jednego gracza budzi mimo wszystko sporo kontrowersji.

Nie inaczej jest w przypadku Star Wars Outlaws. Gra Ubisoftu wyjdzie na rynek już 30 sierpnia 2024 roku, a gracze są mocno zniesmaczeni tym, co pojawiło się ostatnio w sieci. To kolejna produkcja, za którą przyjdzie nam zapłacić masę kasy. Dość powiedzieć, że najdroższa edycja gry to ponad 600 zł, a standardowa wersja i tak została wyceniona na 349 zł w przypadku PlayStation — i nie ma w niej niczego poza samą grą. Czy taka cena nie powinna gwarantować nam dostępu do udostępnionych w przyszłości DLC?

I've yet to see a valid argument why you'd need a season pass in a single player game https://t.co/sxKBQSjAx6 — B0l (@Bolverk15) April 9, 2024

W sieci pojawiło się sporo głosów, aby nie kupować gry na premierę i poczekać na przeceny. Fani chcą zagłosować portfelami i pokazać wydawcy, że nie godzą się na takie praktyki. Niezależnie od kraju, z którego pochodzą gracze, takie ceny za nowy tytuł są dla nich nieakceptowalne. Czy zgadzacie się z twierdzeniem, że gra jest w tym wypadku zdecydowanie za droga?

Przypominamy, że Star Wars Outlaws pojawi się na rynku 30 sierpnia 2024 roku. Gra będzie dostępna na PC i PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło: DualShockers