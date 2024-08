Nowy zwiastun Star Wars Outlaws sprawi, że zamówicie preorder

Star Wars Outlaws – nowy zwiastun gry już w sieci

Do premiery najnowszej gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen pozostało naprawdę mało czasu. Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się na ewentualny zakup, to być może to wideo pomoże wam podjąć decyzję. Twórcy postanowili zaprezentować nam co nieco na temat różnorodności przygotowanej galaktyki. Ogromne połacie terenu, wspaniałe krajobrazy, wielkie miasta i osady – jest tego naprawdę sporo!

A kiedy premiera? Gra Star Wars Outlaws pojawi się na rynku już 30 sierpnia 2024 roku. Tytuł będzie dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeżeli interesuje was wersja na PS5, to znajdziecie ją tutaj. Z kolei posiadacze konsol Xbox Series X|S mogą dokonać zakupu gry w tym miejscu.

