Star Wars Outlaws na nowym trailerze. Gra zabierze nas na wiele planet

W sieci wraz z datą premiery gry Star Wars Outlaws pojawił się również nowy zwiastun. Ten stara się przybliżyć nam perypetie głównej bohaterki, której nie do końca jest po drodze z prawem. Co ciekawe, podczas swoich podróży natrafia najpewniej na jedną z kultowych postaci uniwersum. Ta jednak nie jest w zbyt dobrym stanie… O kogo chodzi?

Nowy zwiastun Star Wars Outlaws w sieci

Fani Gwiezdnych Wojen nie mają powodów do narzekań, bo ostatnie dni to istny festiwal nowości w związku z nadchodzącą grą. Wczoraj informowaliśmy was o dacie premiery, a teraz mamy okazję rzucić okiem na najnowszy trailer Star Wars Outlaws. Przypominamy, że gra ukaże się na rynku 30 sierpnia 2024 roku na PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5.

Rzućmy okiem, co tam nowego w galaktyce:

Jak widzimy, podczas wkradania się do posiadłości Sliro, główna bohaterka natrafia na nieszczęśnika zamrożonego w karbonicie. Czy to jest Han Solo? Tego nie wiemy, ale cóż, może ta kultowa już postać pojawi się znienacka w grze.

Cena gry zwala z nóg

Pojawiła się też informacja o tym, ile kosztować będzie gra. Trzeba przyznać, że cena zrobiła na nas ogromne wrażenie — niekoniecznie pozytywne. Nowa produkcja Ubisoftu będzie dostępna w trzech wydaniach cyfrowych — wersji standardowej, Gold oraz Ultimate. Najdroższa z nich kosztuje ponad 600 złotych:

Standardowa edycja gry – 349 zł

Gold Edition – 529 zł

Ultimate Edition – 619 zł

Kupicie na premierę? Niektórzy sugerują, że gra i tak znajdzie się w promocji, chociaż inną opcją wydaje się być ogranie tytułu w ramach abonamentu Ubisoftu. Ten kosztuje 75 złotych na miesiąc i da nam dostęp do gry bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Cóż, jest to jakaś opcja.

Źródło: GamingBolt