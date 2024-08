Gratis do Star Wars Outlaws do odebrania. Przygotujcie się na premierę

Star Wars Outlaws jawi się na jedną z największych premier 2024 roku, a gracze czekający na debiut mogą już teraz odbierać darmowy przedmiot do gry!

Skoro nie trzeba nic płacić, to chyba nie można narzekać? Ja wiem, że to jedynie malutki skin do pełnoprawnej, dużej premiery AAA, ale jeżeli akurat ktoś czeka…

Star Wars Outlaws – prezent dla graczy

Massive Entertainment od lat dłubie nad Star Wars Outlaws – nową grą osadzoną w uwielbianym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tytuł niestety jeszcze przed premierą stał się głośnym obiektem kontrowersji. Mówiono o downgradzie graficznym czy wysokich wymaganiach sprzętowych. Mimo to nie da się ukryć, że fani mają na co czekać. To w końcu nowa gra AAA osadzona w otwartym świecie w jednej z najbardziej znanych marek science-fiction w dziejach!

Aby być może troszkę bardziej zachęcić graczy do kupowania gry, Ubisoft zaoferował im prezent. Może go odebrać tak naprawdę każdy, bez potrzeby składania zamówień przedpremierowych. Aby jednak z niego skorzystać, należy posiadać kupioną grę (dostęp, rzecz jasna, wraz z premierą). Zawsze można odebrać prezent teraz, a gdy gra stanieje, zawsze czekać na Was będzie coś ekstra.

Tym czymś jest… skórka. Niby pierdółka, z czego doskonale zdaję sobie sprawę, ale patrząc na popularność wielu DLC do różnych gier i tak dalej, zainteresowanie tego typu rzeczami jest spore. Dlatego też bez składania zamówień i konieczności płacenia, możecie odebrać skina do statku kosmicznego “Forest Commando”.

Kod na skina (automatycznie dostępny pod linkiem) pochodzi z oficjalnej reklamy Ubisoftu, więc nie ma się o co martwić. Trzeba jednak pamiętać, aby zalogować się na swoje własne konto Ubisoft Connect, na którym będziecie ewentualnie ogrywać grę. Lepiej się nie pomylić, bo inaczej możecie stracić możliwość skorzystania z prezentu.

Star Wars Outlaws wychodzi na PC, PS5 i Xbox Series X/S już 30 sierpnia 2024 roku.

Źródło: Reddit