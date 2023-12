Nawet Disney nie chce już mówić o Star Wars KOTOR Remake. Czy to definitywny koniec?

KOTOR bez przyszłości? Wiele na to wskazuje

Star Wars KOTOR Remake to gra, która została zapowiedziana już jakiś czas temu. Tytuł miał być ekskluzywną produkcją na PlayStation 5 i wyczekiwanym przez fanów odświeżeniem klasyka. Sam niesamowicie mocno liczyłem na ten tytuł. Od premiery oryginału minęło już wiele lat, dlatego porządny Remake mógłby przywrócić legendę ponownie do zestawu najlepszych gier – tym razem na konsolę najnowszej generacji. To się jednak raczej nie wydarzy. Dlaczego?

Niedawno informowaliśmy o tym, że Lars Wingefors z Embracer Group nie chce wypowiadać się na temat gry. To bardzo wymowne, że osoba odpowiedzialna za wyczekiwany projekt nie chce ujawniać żadnych informacji, prawda? Do tego grona dołącza teraz również Disney posiadający prawa do marki Star Wars.

Sprawą zainteresował się Stephen Totilo, reporter Axios Gaming, który dotarł do przedstawiciela firmy i poprosił go o komentarz:

Niewiele mogę powiedzieć na ten temat z, miejmy nadzieję, oczywistych powodów, ale KOTOR to oczywiście niezwykle popularna gra, z której jesteśmy niesamowicie dumni i uważamy, że nadal istnieje duże zapotrzebowanie. Zostawię to w ten sposób. Sean Shoptaw

Powiedział zatem tyle, co nic. Nadal nie wiadomo, czy gra faktycznie powstaje i czy mamy na co liczyć. Naszym zdaniem lepiej się z wizją remake’u pożegnać. Nic nie wskazuje na to, aby ta historia miała dobrnąć do pozytywnego zakończenia.