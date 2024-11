STALKER 2 tnie się na materiałach promocyjnych? Gracze boją się o optymalizację

Już dziś o godzinie 17:00 oczekiwana od tylu lat gra STALKER 2 ma otworzyć się przed graczami (wedle przecieków embargo na recenzje zejdzie o 15:00), oferując im możliwość wsiąknięcia do Zony. Tytuł ma być częścią abonamentu Xbox Game Pass, więc dla wielu graczy będzie to bardzo tania metoda sprawdzenia, jak nowy tytuł GSC Game World w ogóle działa.

STALKER 2 i mikro-przycięcia

Wedle przecieków, nie jest dobrze. Na premierę gra ma otrzymać absurdalnie gigantyczną aktualizację Day 0, ale nawet na konsolach działa co najwyżej średnio. Radzę i tak podchodzić do tego typu sugestii z dystansem, bo nie są niczym oficjalnym. Mimo wszystko gracze obawiają się o możliwe problemy z optymalizacją, z których zresztą marka STALKER słynie. I niejako potwierdza to nowy materiał NVIDIA.

Firma podzieliła się oficjalnym filmem ukazującym technologie wykorzystanie w grze. Potwierdzono, że będziemy mogli skorzystać z DLSS 3 czy NVIDIA Reflex. Problem w tym, że choć materiał nagrano na potężnej specyfikacji, nadal da się w nim zauważyć “mikro-przycięcia”, tak zresztą charakterystyczny dla gier na Unreal Engine 5 stuttering.

Rozgrywkę nagrano na komputerze wykorzystującym Intel Core i9-14900K i 64 GB RAM w jakości 4K, ale miejscami da się zauważyć drobne spadki płynności. “Przycięcia na najlepszej karcie graficznej na świecie. To prawdziwy STALKER” – pisze żartobliwie jeden z internautów. “Jeśli w materiale promocyjnym widać problemy, wyobraź sobie stuttering na przeciętnej konfiguracji sprzętowej” – pisze inny. “Unreal Engine i mikro stuttering. Wymień bardziej kultowy duet” – dodaje kolejny gracz.