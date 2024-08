STALKER 2 zapowiada się fenomenalnie. Zobaczcie długi gameplay z misji

Przyznam, że od wielu lat ubóstwiam wręcz tę serię, ale jakoś nie wiedziałem, czy warto czekać na tę “dwójkę”, czy nie. I chyba jednak warto…

STALKER 2 – twórcy prezentują długi fragment rozgrywki

Teraz jestem przekonany, że twórcy doskonale wiedzą, co robią ze swoją marką. STALKER 2 na najnowszym pokazie rozgrywki nie tylko oczarowuje oprawą, ale również prezentuje przytłaczający wręcz klimat postapokaliptycznej Zony, znany fanom poprzednich części. Jest przy tym znacznie bardziej “soczyście” pod kątem walki. Do tego znajdziemy wiele fajnych, “immersyjnych” rozwiązań związanych z przeglądaniem ekwipunku czy poruszaniem się po świecie gry.

Twórcy prezentują ponad 30-minutowy gameplay z jednej z misji, w której główny bohater musi wyłączyć urządzenia, aby dostać się do nowego obszaru. Na zaprezentowanym filmie znacznie ciekawszy jest jednak komentarz deweloperów. Dowiedzieliśmy się z niego, że gra ma przemówić do fanów wciągających historii. GSC Game World celuje również w tych, którym zależy na czystej rozgrywce, eksploracji czy walce. Pod tym kątem zapowiada się na niezłego immersive sima.

Przygotowano ponad 43 przerywniki filmowe, których długość łączna to około 3 godzin. To naprawdę sporo, szczególnie że poprzednie odsłony stawiały mniej na fabułę, a bardziej na klimat. Na potencjalną długość przygody wpływa również fakt, że za pierwszym razem nie zobaczymy wszystkiego, co gra ma do zaoferowania. Twórcy chcą zachęcić fanów do przechodzenia jej ponownie, oferując nowe zadania, a nawet i postacie.

Do tego wszystkiego jest jeszcze prawdziwa uczta dla fanów! Powracają lokacje znane z poprzednich gier, z których część zmieniono. Część pozostała w podobnym stanie, z czego niektóre rejony powiększono. Generalnie cała mapa ma być spora. Oferuje 20 unikalnych regionów, różniących się od siebie zawartością, w tym m.in. przeciwnikami czy architekturą.

Premiera gry nastąpi 20 listopada 2024 roku, po kolejnym przesunięciu. Tytuł debiutuje na PC i Xbox Series X/S.

