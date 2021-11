1. sezon Squid Game z innym zakończeniem? Twórca przedstawia pomysły

Twórca Squid Game opowiedział o wahaniach dotyczących pierwszego sezonu i przedstawił alternatywne zakończenie rozważane podczas produkcji.

Alternatywne zakończenie zmieniłoby ostateczne decyzje i zachowanie protagonisty serialu, czyli gracza o numerze 456. Wybór tego zakończenia utrudniłby jednak powrót serialu z drugim sezonem, który został już oficjalnie potwierdzony przez twórców.

Uwaga – poniżej mogą znajdować się spoilery. Jeśli nie obejrzeliście jeszcze Squid Game do końca, czytacie poniższą część na własną odpowiedzialność.

Rozważania na temat zakończenia pierwszego sezonu przedstawił reżyser, Hwang Dong-hyuk:

„Wahaliśmy się między dwoma różnymi zakończeniami. W jednym z alternatywnych zakończeń Gi-hun wsiadł do samolotu i odleciał. Było też to, w którym odwracał się i szedł w stronę kamery. Stale zastanawialiśmy się, czy to właściwe, aby Gi-hun podjął decyzję o wyjeździe i zobaczeniu swojej rodziny, aby podążał za własnym szczęściem? Czy to odpowiedni sposób, by pokazać przesłanie, które chcieliśmy przekazać w serialu?”.