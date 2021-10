Polski rząd zaniepokojony Squid Game. „Takie treści nie powinny mieć miejsca”, twierdzi minister Czarnek

Squid Game święci triumfy na Netflixie. Popularność niesie za sobą negatywne konsekwencje. Szkoły są zaniepokojone tym, co robią dzieci natchnione serialem. Minister edukacji zamierza przyjrzeć się sprawie.

Squid Game oficjalnie jest najpopularniejszą produkcją Netflixa, która została obejrzana przez około 111 mln widzów i być może doczeka się nawet gry. Niektórzy widzą w tym jednak problem.

Minister Czarnek przyjrzy się Squid Game?

Wydawać by się mogło, że taka popularność jest czymś, o czym marzy każdy filmowiec. No cóż, w tym akurat przypadku mamy do czynienia z negatywnymi konsekwencjami, ponieważ Squid Game adresowany do widzów od 16 roku życia, dociera również do dzieci.

Koreański serial został dostrzeżony przez polskie szkoły i niektórych rodziców. Twierdzą oni, że dzieci na placach zabaw czy w trakcie zajęć w szkole odtwarzają sceny z produkcji. Ci, którzy przegrywają, są krzywdzeni przez swoich kolegów. Warto zauważyć, że serial jest bardzo brutalny, a trup ściele się gęsto.

Niektóre polskie organizacje i szkoły już teraz zwróciły uwagę ministerstwa edukacji na produkcję Netflixa. O sprawie wypowiedział się minister Przemysław Czarnek.

Przyznam się szczerze, że nie miałem okazji obejrzeć jeszcze tego serialu. Moje dzieci również go nie widziały. Jednak po apelach nauczycieli i rodziców, nasz resort przyjrzy się tej produkcji. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratorami, którzy będą badać ten problem. Takie treści nie powinny mieć miejsca. Przemysław Czarnek

Co rząd zamierza zrobić? Ciężko powiedzieć. Raczej nie ma co obstawiać kompletnego zakazu wyświetlania produkcji, nie przesadzajmy. Ministerstwo powinno skupić się na tłumaczeniu, czemu krzywdzenie innych nie jest okej, a tego typu zabawy nie powinny stanowić obiektu ich zainteresowań. Jakby nie patrzeć – mamy tu też inny problem. Netflix oferuje przecież blokadę rodzicielską. Wiele osób może nawet nie wiedzieć, że ich dzieci oglądają coś, co nie jest przeznaczone dla nich. Warto więc zwrócić też uwagę części rodziców na ten problem. Swoją drogą, w takiej Wielkiej Brytanii już teraz szkoły informują dzieci i rodziców o szkodliwości Squid Game.