Film z serii Spider-Man Uniwersum do obejrzenia za darmo. Przepiękna animacja nie tylko dla fanów

Spider-Man Uniwersum to bodaj najpopularniejsza seria filmów animowanych, a poboczny projekt The Spider Within: A Spider-Verse Story obejrzycie za darmo.

Spider-Man Uniwersum, a potem Spider-Man: Poprzez Multiwersum to prawdziwa rewolucja w gatunku filmów animowanych, superbohaterskich, a w zasadzie w kinematografii w ogóle! Mało kto się tego spodziewał, ale twórcom udało się powołać do życia nie tylko emocjonującą historię, ale także i ubarwić ją wieloma różnymi stylami i pomysłami.

Spider-Man od jakiegoś czasu cieszy się sporą popularnością i to nie tylko wśród fanów superbohaterów Marvela. Najpierw były filmy w ramach Marvel Cinematic Universe, potem gra i animacja, wieńcząc wszystko cenionym Marvel’s Spider-Man 2 na PS5 (i trochę tak jakby na PC). Wszyscy czekają nie tylko na kolejne filmy aktorskie czy gry, ale również na zwieńczenie cyklu “Uniwersum” z Milesem Moralesem w roli głównej.

Film animowany miał pierwotnie zadebiutować w… tym tygodniu. Plany jednak się zmieniły, wyleciał on z grafiku wydawniczego Sony, a studio nadal zajęte jest jego dopracowaniem. Na osłodę dostaliśmy krótkometrażowy film The Spider Within: A Spider-Verse Story. Dostępny jest zupełnie za darmo i to na YouTube!

Film, choć trwa jedynie 7 minut, porusza bardzo ważny temat własnych lęków i walki z demonami ukrytymi w środku każdego z nas. Miles Morales stara się zbalansować życie nastolatka, syna, a także i superbohatera, jednocześnie godząc się z tragiczną przeszłością. Doświadcza ataku lękowego, który okazuje się dość upiorną manifestacją jego problemów. Film powstał w ramach projektu Leading and Empowering New Storytellers, zorganizowanego przez Sony. Centralnym punktem było stworzenie krótkiego metrażu osadzonego w uwielbianym uniwersum.

Spin-off wygląda bardzo podobnie do “większych” filmów, dzieląc z nimi tych samych bohaterów i styl wizualny. Co ciekawe, tym razem osadzony został lekko w gatunku horroru. Problemem może jednak być to, że na ten moment nie posiada on ani polskiego dubbingu, lektora ani nawet napisów. Nie wiemy, czy dostaniemy rodzimą wersję.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=AFPLRIdn1pk