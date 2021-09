Oto ręcznie wykonany Spider-Man z drewna. Jego cena osiąga nawet ponad 5 400 zł

Spider-Man to bez wątpienia jedna z najmocniej obecnie zakorzenionych postaci w popkulturze. Również gracze go kochają za wiele świetnych gier z nim w roli głównej i nie tylko. Zobaczcie przepiękną rzeźbę z Peterem Parkerem, która jest piękną laurką dla tego herosa.

Autorem poniższej pracy jest utalentowany rzeźbiarz z kanału Woodart Vietnam, który już niejednokrotnie pokazał, że jest prawdziwym mistrzem w swoim fachu. Tym razem wziął pod dłuto i inne narzędzia najpopularniejszego superbohatera – Człowieka-Pająka. Rzućcie okiem na to dzieło sztuki.

Nauczony poprzednimi pracami tego artysty wiem, że ten podnosi sobie za każdym razem poprzeczkę. I tym razem to zrobił. Wystarczy tylko spojrzeć na te delikatne detale w formie żłobień na całym kostiumie, by to stwierdzić. Niesamowite jest też to, że sama pajęczyna, którą ciska Spidey, jest również wykonana z drewna. Wycięcie drobnych dziurek między jej nićmi wydaje się dla mnie czymś nieprawdopodobnym, a jednak zostało to udokumentowane na wideo.

Drewniany Spider-Man został stworzony w 7 dni. Co ciekawe, chętni mogą zakupić jego kopię, jednakże należy się liczyć z poświęceniem zawrotnej kwoty na taki wydatek. Wersja o wysokości 30 cm kosztuje 990 dolarów (ok. 3 800 zł), a wariant mierzący 40 cm to aż 1 390 dolarów (ok. 5 460 zł). Nikogo chyba nie powinna ta cena dziwić w związku z niezwykle profesjonalną robotą.

