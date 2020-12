Spider-Man Remastered również z 60 FPS i ray-tracingiem na PS5

Spider-Man Remastered poszedł w ślady Miles Morales. Gra otrzymała wsparcie dla ray-tracingu przy trzymaniu stabilnych 60 klatek na sekundę.

Spider-Man od Insomniac Games to jeden z najmocniejszych tytułów ekskluzywnych na konsole PlayStation. Gra przyjęła się tak ciepło, że twórcy pokusili się o wypuszczenie pełnoprawnej wersji remastered, która znacznie wzbogaca oprawę produkcji.

Niedawno do samodzielnego dodatku do gry – Miles Morales – trafił trzeci tryb graficzny, który umożliwia rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę z włączonym ray-tracingiem. Nieco ogranicza on jakość śledzenia promieni, ale nadal prezentuje się naprawdę świetnie.

Tryb ten trafił w końcu wraz z najnowszą aktualizacją do wspomnianego wcześniej Marvel’s Spider-Man Remastered. Po jego wybraniu, Wasza gra powinna działać w stałych 60 FPS i ray-tracingiem. To chyba najlepsze możliwe połącznie, jeśli chcemy doświadczyć przygody człowieka-pająka w przepięknej oprawie i zadowalającej płynności zabawy.

Ciekawe, czy inne gry również dostaną podobne tryby. Ray-tracing to mimo wszystko dość wymagająca technologia, która nadal wymaga sporo optymalizacji. Jej zaimplementowanie nie zawsze jest łatwe tym bardziej, jeśli chcemy utrzymać przy tym wysoką płynność działania gry.

Póki co jedynie Insomniac Games zdecydowali się na dodanie takiego trybu do swojej produkcji, ale być może w przyszłości inne studia podążą tym szlakiem. Pośredni wybór pomiędzy jakością a płynnością to naprawdę dobra opcja.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.