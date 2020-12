Spider-Man: Miles Morales w 60 FPS z ray-tracingiem. Aktualizacja na PS5

Spider-Man: Miles Morales otrzymał nową aktualizację na PS5. Łatka pozwala na rozgrywkę w 60 FPS z włączonym ray-tracingiem.

PlayStation 5 nie jest najbardziej wydajną konsolą na rynku, ale jej posiadacze nie mogą narzekać na kiepską optymalizację gier. Póki co wszystkie tytuły na PS5 działają i wyglądają świetnie, a dla bardziej wymagających fanów oprawy wizualnej znajdą się dodatkowe tryby wyświetlania.

Spider-Man: Miles Morales na najnowszej konsoli Sony został wzbogacony nie tylko o wyższą rozdzielczość przy zachowaniu 60 klatek na sekundę, ale do tej pory chętni gracze mogli również włączyć w grze ray-tracing. Oczywiście wiązało się to z utratą płynności rozgrywki.

Insomniac Games najwyraźniej znaleźli na to sposób i nowa aktualizacja do Miles Morales umożliwia rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę z włączonym ray-tracingiem. Wszystko to za sprawą nowego trybu wyświetlania.

Oczywiście nie jest to ten sam ray-tracing, co w standardowym ustawieniu „lepszej oprawy”, ale wciąż prezentuje się świetnie. Wspomniane udogodnienie sprawia niestety, że po ulicach przechadza się mniej przechodniów i nieco obniża rozdzielczość odbić oraz otoczenia. Jeśli komuś bardzo zależy na śledzeniu promieni i utrzymywaniu jednocześnie 60 klatek na sekundę, to chyba warto rozważyć przełączenie gry w ten tryb.

Miło, że Insomniac Games wprowadziło dodatkową opcję wyświetlania do swojej produkcji. Do tej pory konsole nie oferowały graczom zbyt wielu możliwości wyboru między trybami, zazwyczaj ograniczając je do dwóch opcji. Trzymam kciuki, aby Insomniac zapoczątkowało w ten sposób nowy trend.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.