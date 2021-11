„Łączą się trzy pokolenia”. Tom Holland o aktorach powracających w „Spider-Man: Bez drogi do domu”

W najnowszym wywiadzie Tom Holland opowiedział nieco więcej o nadchodzącym Spider-Man: Bez drogi do domu. Jednym z poruszonych tematów byli aktorzy powracający do franczyzy.

Choć o udziale Foxxa w najnowszym filmie z uniwersum było już wiadomo, słowa Hollanda traktuje się jako oficjalne potwierdzenie. Aktor dołożył jednak najwyższych starań, aby nie zdradzić żadnych informacji nieznanych do tej pory fanom:

„Współpraca z nimi była interesująca, bo Spider-Man w pewien sposób należy również do nich. Mam na myśli Alfreda, Jamie’ego i innych. Alfred musiał dostosować się do zmian w sposobie powstawania filmów, zmiany reżysera, a także do tego, że to ja jestem teraz Spider-Manem. To było bardzo ciekawe, oglądać, jak ci aktorzy przystosowują się i sami zmieniają, aby odnaleźć się we współczesności”.