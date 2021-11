Spider-Man: Bez drogi do domu – teoria fanów odwzorowana na artystycznym plakacie

Niedawno pokazany oficjalny plakat filmu Spider-Man: Bez drogi do domu doczekał się fanowskiej przeróbki. Na grafice zobaczycie to, co jest marzeniem wielu fanów.

Fanowski plakat pokazany przez jednego z użytkowników Instagrama pokazuje… trzech Spider-Manów. Jest to nawiązanie do plotek, jakoby u boku Toma Hollanda mieli wystąpić również poprzedni odtwórcy roli Spider-Mana, czyli Tobey Maguire i Andrew Garfield. Postaci noszą kostiumy z poprzednich filmów, przekaz jest zatem jasny – wszyscy bohaterowie mieliby walczyć ramię w ramię. Zawirowania w uniwersum umożliwiają takie połączenie. W związku z tym wielu fanów marzy o tym, by zobaczyć razem trzech superbohaterów w starciu z siłami zła:

O tym, czy marzenia fanów się spełnią, dowiemy się już w dniu premiery, czyli 17 grudnia 2021 r.