Niektóre flagi państwo są do siebie podobne i można się łatwo pomylić. Nie jest to jednak wytłumaczenie tego, że bohater gry Spider-Man 2 ma w swoim pokoju symbol zupełnie innego państwa. Miles Morales wraz z rodziną posiada korzenie portorykańskie, podczas gdy ścianę jego mieszkania zdobi flaga… Kuby.

Zła flaga w grze Spider-Man 2

Twórcy gry Spider-Man 2 chcieli nieco przyozdobić pokój jednego z dwóch pajęczych bohaterów produkcji. W tym wypadku chodziło o umiejscowienie na ścianie flagi państwa, z którego pochodzi Miles Morales. Chłopak wraz z rodziną ma portorykańskie korzenie. Chociaż na Karaibach znaleźć można wiele miejsc, to poszczególne państwa szczycą się niepodległością i głupio byłoby pomylić jedno z drugim, prawda? Niestety, stało się tak, że w mieszkaniu Milesa zawisła nie ta flaga, która powinna.

somebody fucked up pic.twitter.com/HyId9fzcQM — Jaclyn, Ianthe’s biggest fan (@Jbandos) October 21, 2023

Jak można zauważyć w powyższym wpisie z Twittera, w mieszkaniu bohatera znalazła się flaga Kuby. Faktycznie jest ona podobna do tej z Portoryko, ale wciąż mowa o strasznie głupim niedopatrzeniu. Jest to o tyle interesujące, że w grze znaleźć można wiele innych nawiązań do kultury Milesa, np. w postaci specjalnego portorykańskiego stroju pajęczego bohatera. W tym przypadku barwy i symbole zastosowano w odpowiedni sposób.

Twórcy gry przeprosili za takie niedopatrzenie i poinformowali, że błąd ten zostanie naprawiony w najbliższej łatce. Jak widać, obyło się bez większych problemów technicznych, ale te zastąpiono innymi. W tym wypadku mowa o naprawdę głupiutkim i łatwym do uniknięcia potknięciu. To nie jedyna „nowość”, która zostanie dodana do gry. Deweloperzy pracują m.in. nad trybem Nowa Gra+. To dobra informacja, bo jesteśmy zaskoczeni, że tryb jeszcze nie jest dostępny.

Gra Spider-Man 2 pojawiła się na rynku 20 października 2023 roku wyłącznie na PlayStation 5. Tytuł zebrał masę pochlebnych ocen i jest uznawany za jedną z lepszych gier tego roku. Jeżeli jeszcze nie graliście, to zdecydowanie warto go sprawdzić, choćby dla wyjątkowych efektów graficznych. W naszej recenzji gra wypadła nieźle.