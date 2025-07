Nowe darmowe RPG wygląda genialnie. Jakość AAA od twórców znanego hitu

Podczas Tennocon 2025 Digital Extremes zaprezentowało nowy fragment rozgrywki ze swojej kolejnej gry – mrocznego RPG akcji Soulframe.

Soulframe podniesie poprzeczkę?

Nowo pokazane demo potwierdza, że Soulframe mocno stawia na płynność i taktykę w walce. Starcia oparto na średniowiecznych podręcznikach szermierki, a twórcy pozwalają swobodnie mieszać styl ofensywny i defensywny – zarówno w zwarciu, jak i przy atakach z dystansu. Na ekranie roi się od efektownych uników, parowania i zaklęć rzucanych z magicznej laski, by za chwilę wbić się w przeciwników z parą sztyletów.

Nie zabrakło też nowych przeciwników. W gameplayu można zobaczyć starcie z czarodziejem pustkowi oraz efektowny pojedynek z Bromiusem, dzikim, zmutowanym niedźwiedziem. To właśnie walka z nim zamyka demo, robiąc ogromne wrażenie oprawą wizualną i muzyką. Wszystko to razem wygląda po prostu jak naprawdę ambitny projekt AAA. Trzeba jednak dodać, że dostępny będzie całkowicie za darmo. Kiedy? No cóż, tego niestety jeszcze nie wiemy.

NIektórzy mogą grać już teraz. Zapisy do testów były otwarte tylko przez krótką chwilę w trakcie wydarzenia Tennocon. Do tego zagra każdy, kto dysponuje specjalnym kodem lub zaproszeniem. Co ciekawe, nawet testowa wersja regularnie dostaje aktualizacje. W grze pojawiły się też pierwsze opcje kosmetyczne – na razie osiem fryzur dla naszej postaci, ale to dopiero początek większych możliwości personalizacji, które mają pojawić się w kolejnych aktualizacjach.

Źródło: YouTube