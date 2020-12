Twórcy Warframe wykupieni przez Tencent. Będą „kreatywnie niezależni”

Tencent wykupiło sporą część udziałów twórców Warframe – studia Digital Extremes. Deweloperzy zapewniają, że nie będzie to miało wpływu na grę.

Studio Digital Extremes stworzyło jedną z najpopularniejszych gier free-to-play w historii i stale ją rozwija. Nie mogło to umknąć uwadze Tencent, które słynie z wykupywanie mniejszych i większych studiów ze sporymi grami-usługami pod skrzydłami.

Chiński gigant oficjalnie wykupił twórców Warframe, co mocno zaniepokoiło fanów gry. Gracze obawiają się, że Tencent zechce wprowadzić do gry natarczywe mikropłatności, co mocno zaburzałoby odbiór produkcji.

Digital Extremes postanowili uspokoić swoich fanów.

Pozostaniemy kreatywnie niezależni. Nie przewidujemy zmian w Warframe lub stylu działania naszego studia i wciąż będziemy oddani wam, społeczności, która była z nami odkąd wypuściliśmy grę. Tencent jest doskonale znane z respektowania decyzji kreatywnych i integralności swoich studiów i dawania im autonomii oraz niezależności przy eksperymentowaniu, innowacji i prosperowaniu. Fragment ogłoszenia Digital Extremes

Nie musimy więc martwić się o to, że DE zmienią swoje podejście do rozwoju gry. Na ten moment Tencent nie narzuciło na deweloperów żadnych większych ograniczeń.

Warframe będzie rozwijać się dalej zgodnie z założeniami i jeśli Digital Extremes zdecydują się na jakieś większe zmiany, to z pewnością powiadomią o tym wcześniej swoich fanów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.