Przecieki o Sony Xperia Pro-1. Smartfon może przejść zaskakującą metamorfozę niczym transformer

W internecie pojawiły się nowe przecieki i pierwsze rendery Sony Xperia Pro-1. Telefon może dostać ciekawą funkcję, niezwykle atrakcyjną dla twórców vlogów.

Jeszcze nie wiemy dosłownie nic na temat Sony Xperia Pro-1, ale pierwsze przecieki wskazują na interesujące urządzenie, mogące okazać się najciekawszym smartfonem-kamerą na rynku.

Sony Xperia Pro-1 na pierwszych renderach

Sony nie ma lekko, jeżeli chodzi o smartfony. Wielka japońska korporacja znana z marki PlayStation czy wielu świetnych telewizorów jakoś nie słynie ze swoich urządzeń przenośnych. Być może zmieni się to za sprawą nadchodzącego debiutu.

Sony Xpiera Pro-1 powstaje, co jest pewne, ale nie wiemy jeszcze praktycznie nic na temat urządzenia. Na chińskim Weibo pojawił się rendery, które rzekomo przedstawiają właśnie nowego flagowca Sony. Mimo iż nie znamy daty premiery ani ceny, paru rzeczy możemy domyślić się właśnie dzięki zdjęciom.

Xperia Pro-1 wygląda w zasadzie identycznie jak poprzednie urządzenia producenta. No, tym razem jednak inżynierowie skorzystali z podwójnego systemu przysłony – f/2.0 i f/4.0. Brzmi nieźle, ale to nie wszystko.

Inne zdjęcia pokazują cały zestaw dodatkowych akcesoriów do smartfona. Dodając takie elementy jak mikrofon, mały ekranik czy trójnóg możemy przekształcić go dosłownie w kamerę do vlogów. No, nie tylko do nich, bo równie dobrze mogłaby nieźle poradzić sobie z innymi formami wideo, o ile aparaty okażą się odpowiednio imponujące pod względem technicznym.

Źródło: Weibo

Nie da się ukryć, że może to stanowić świetną zachętę dla różnego rodzaju twórców contentu. O ile, oczywiście, cena nie okaże się zaporowa. Xpierę Pro wyceniono na… około 10 tys. zł. To szalona cena, szczególnie że w tym segmencie znajdziemy niezłe kamery czy świetne aparaty od tego samego producenta. Po co więc przepłacać za smartfon do vlogów, skoro za taką samą kwotę dostaniemy kamerę, przeznaczoną w końcu do nagrywania?