Profil pracownika Sony San Diego sugeruje, że studio pracuje nad nowymi odsłonami znanych marek. Czyżby Uncharted 5 było już w drodze?

Od dłuższego czasu mówi się o tajemniczym zespole PlayStation, który szykuje nowe produkcje. Kilka miesięcy temu informowaliśmy Was o tym, że studio może pracować nad kontynuacją doskonale znanej serii. W sieci pojawiły się kolejne tropy, które również o tym świadczą.

Michael Mumbauer to wieloletni pracownik Sony, który współtworzył chociażby The Last of Us, God of War i Death Stranding. Na jego profilu LinkedIn możemy znaleźć bardzo ciekawą wzmiankę o pracy w studiu San Diego.

Jego największym osiągnięciem jest zbudowanie zupełnie nowego, złożonego z gwiazd, wysokobudżetowego studia przygodowych gier akcji dla PlayStation. Zespół ten, z siedzibą w San Diego i wykorzystujący zastrzeżoną technologię silnika, został zebrany w celu poszerzenia istniejących marek i stworzenia nowych historii dla następnego pokolenia graczy. Fragment opisu na LinkedIn Michaela Mumbauer

Studio pracuje więc nad kontynuacją lub adaptacją znanych marek. Gatunek przygodowych gier akcji sugeruje, że może chodzić o kontynuację Uncharted lub The Order 1886. To najbardziej prawdopodobni kandydaci do realizacji przez zespół w San Diego.

Uncharted to jednak bardzo ważna seria w repertuarze Sony i jeśli Naughty Dog nie tworzy już kolejnej odsłony, to najpewniej robi to właśnie oddział San Diego.

Co ciekawe, opis Michaela nie wspomina, że chodzi o znane marki należące do Sony. W kontekście ostatnich wydarzeń związanych z ożywieniem Lucasfilm Games można spekulować, że studio stworzy grę osadzoną w uniwersum Star Wars. To jednak tylko gdybanie.

Studio w San Diego powstało niedawno i wątpię, abyśmy mieli zobaczyć jakąkolwiek zapowiedź związaną z zespołem w przeciągu najbliższych miesięcy. Nowy projekt jest zapewne bardzo daleko od premiery czy nawet ogłoszenia.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.