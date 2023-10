PlayStation nowym właścicielem twórców GTA? Sony szykuje „duże przejęcie”

Tempo przejęć Sony nieco ostatnio zwolniło i nic dziwnego. Firma mocno skupiał się na tym, aby nie dopuścić do kupna Activision Blizzard przez Microsoft. Ich konkurencja jest jednak w trakcie finalizacji transakcji, więc i japoński gigant może w końcu zająć się sobą.

Nie tak dawno temu przejęli oni Bungie, które skalą nie ma nawet porównania do Activision. Z drugiej strony jest to jeden z ich najważniejszych nabytków, który ma czuwać nad grami-usługami firmy. Już teraz trwają pierwsze próby zdobycia tego rynku, ale przecież nie można tylko czekać na premiery nowych gier. Dlatego też Sony ma szykować inne przejęcie.

Tak przynajmniej twierdzi Piers Harding-Rolls, analityk z Ampere Analysis. Dość dobrze obeznany w kwestii rynku gier wideo analityk twierdzi (za PSU), że Sony „jest pod presją”, aby odpowiedzieć na ostatnie zakupy Microsoftu. „Spodziewam się dalszych inwestycji i przejęć PlayStation, w tym jednego dużego, które w znaczący sposób wpłynęłoby na ich rozwój” – twierdzi.

O co może chodzić? Karol Severin z Midia Research twierdzi, że takim nabytkiem byłoby… Take-Two, choć sam doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to bardzo mało prawdopodobna opcja. Sam też wątpię, aby gigant z takimi potężnymi markami chciał się sprzedać. Podobno wcześniej Ubisoft szukał potencjalnych nabywców, więc może chodzi o francuskiego giganta? To jednak tylko domysły analityków, więc nie warto brać ich za pewnik.

Zdjęcie główne: Flickr/Josh Hallet (CC BY-SA 2.0 DEED) + Rockstar Games