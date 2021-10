Sony ma pomysł, aby pozwolić widzom gier wyrzucać graczy. Wystarczy zapłacić

Sony został przyznany patent nazwany „widzowie głosują, by odsunąć graczy w grze wideo”. Dzięki niemu obserwatorzy rozgrywki mieliby siłę sprawczą nad graczami. Aż ciężko podsumować, jak złym to jest pomysłem.

Najnowszy pomysł Sony kojarzy się tylko z bardzo złymi skutkami, choć firma chciała dobrze. Chyba…

Sony z kontrowersyjnym patentem

Japońskiemu gigantowi oficjalnie przyznano patent, który firma złożyła w 2020 roku. Kontrowersyjny pomysł mógłby więc oficjalnie doczekać się realizacji. Osobiście wątpię w to, aby mogło się to kiedykolwiek stać. Czemu? Nic w nim nie brzmi ani trochę korzystnie dla kogokolwiek.

Najnowszy patent Sony zakłada, że widzowie mieliby pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w obserwowanym przez nich meczu. Dokładnie – sprawowaliby nadzór nad graczami. Firma szczegółowo podaje najpopularniejszą platformę streamingową Twitch jako przykład. Tak więc widzowie oglądający tam rozgrywki, dostaliby specjalne narzędzie, w menu którego znalazłyby się bardzo niepokojące komendy – „usuń gracza z gry”, „ostrzeż gracza, aby się poprawił”, „wyślij własną wiadomość” i „zostaw w grze”.

Widzowie byliby swego rodzaju ławą przysięgłych. Obserwując mecz, mieliby dostęp do statystyk wszystkich graczy. Dzięki nowemu narzędziu mogliby decydować o tym, czy dany gracz psuje rozgrywkę, uprawiając tzw. griefing czy w inny sposób szkodzi w meczu. Teoretycznie taka funkcja miałaby więc zwalczać toksyczne i niesportowe zachowania. Dość łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której odbywają się „igrzyska”, w których widzowie, mając kontrolę nad graczami, nadużywają swojej mocy sprawczej.

Zapłać za wywalenie gracza z meczu

Dany gracz mógłby zostać usunięty, gdyby zagłosowało tak co najmniej 60 proc. obserwatorów. To… mało. Pojawi się też możliwość „ostrzeżenia zawodnika o tym, aby się poprawił”, co jednoznacznie wskazuje na prosty przekaz – „zacznij grać lepiej albo wylatujesz”. Brzmi jak pomysł szaleńca, ale to nie wszystko.

Patent zakłada umożliwienie widzom płacenia lub obstawiania kwot w prawdziwej lub wirtualnej walucie za wyrzucenie danego gracza. Odbywać się to może w specjalnym menu z opcjami „zapłać stałą cenę”, „zapłać procent stałej ceny” lub „licytuj w aukcji”. Absolutnie nie widzę w tym żadnych, nawet najbardziej naciąganych pozytywów. Nie mam pojęcia, jak Sony mogłoby wpaść na tak kuriozalny pomysł i nie wyobrażam sobie, aby wszystkie te opcje nie były nadużywane. W ten sposób właśnie tworzy się toksyczne środowisko, a całość obróciłaby się przeciwko Sony. No, jeżeli kiedyś do wdrożenia patentu mogłoby dojść, a jest to raczej dość mało prawdopodobne. Miejmy nadzieję.